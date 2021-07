Poola saalijalgpall: Ekstraklasa kaotas veel ühe klubi

Möödunud nädalal avaldati Poola Ekstraklasa ametlikul kodulehel uue hooaja kalender: poolakad kuulutasid ühtedena esimestest Euroopas välja 2021/22 hooaja stardi, mis venib üheksale kuule. Ekstraklasa esimene voor on planeeritud 11.–12. septembrile, lõplik kolmekümnes voor 28.–29. maile. Planeeritakse, et uues hooajas osaleb 16 klubi, mis on ühe võrra vähem kui 2020/21 hooajal.

Märgime, et Orzeł Jelcz-Laskowice on viimastel aastatel stabiilselt kuulunud poola klubide esikuuikusse: 4. koht 2018/19 hooajal, 6. koht 2019/20 hooajal, 6. koht 2020/21 hooajal.

Vastavalt Ekstraklasa reglemendile pakutakse „kotkaste“ koht klubile Fit-Morning Brzeg, mis langes tugevaimate klassist välja, tulles eelmisel hooajal 14. kohale. „Kui Brzegi juhtkonnale pakub võimalus huvi ja nad saavad vajaliku litsentsi, siis nende klubi saab Orzeł Jelcz-Laskowice koha endale. Kui mitte, siis pakutakse koht klubile AZS UE Katowice (15. koht 2020/21 hooajal). Igal juhul planeerime uue hooaja starti kuueteistkümne meeskonnaga,“ teatas Ekstraklasa komisjoni esimees Januš Leik.

Positiivsetest uudistest, mis on eelmisel nädalal Poolast saabunud, võib esile tuua reorganiseerimise Zdunska Wola linnast pärit klubis Gatta Active, mis võttis end meistrivõistluselt maha juba eelmise hooaja käigus. Poola meister 2015/16, 2016/17 ja 2017/18 hooaegade hõbemedali omanik ning 2019/20 hooaja pronksiomanik alustab oma uut teekonda Teisest liigast. Nagu teatab klubi ametlik koduleht, on selle hooaja eesmärgiks Esimesse liigasse pääsemine, seejärel naasmine Ekstraklasasse. Jääb üle tituleeritud klubile nende uuel teekonnal vaid edu soovida!