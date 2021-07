Kuldse Slämmi graafikus liikuv Novak Djokovic: alustasin seda aastat eesmärgiga võita neli suurt slämmi ja olümpiakuld

"Ma sihin Tokyos kulda, see pole mingi saladus. See on minu suur eesmärk. Isegi enne hooaja algust sihtisin ma nelja suurt slämmi ja olümpiat. Seal tahtsin ma mängida oma parimat tennist ja olla tippvormis," ütles Djokovic.

"Graafiik on muidugi päris tihe, sest Wimbledon ja US Open on olümpiale üpris lähedal, kuid ma olen selleks valmistunud. Ma olen võitnud palju mänge, mis tekitavad minus eneskindlust ja annavad uut energiat. Lisaks on oma riigi esindamine suur au ja tunnustus. Kui ma peaks kulla võitma lähen ma New Yorki tööd lõpetama," sõnas Djokovic.