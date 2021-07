27-aastast inglast Kane’i on aastaid peetud üheks maailma parimaks ründajaks. Tottenhamis juba 221 väravat löönud Kane’i karjäär on olnud arvude poolest vägev, kuid tema teenistuslehel haigutab suur tühik. Nimelt pole ta profikarjääri jooksul võitnud mitte ühtegi meeskondlikku tiitlit. Viimati oli Kane esimesele tiitlile lähedal kümmekond päeva tagasi, kui Inglismaa mängis EM-i finaalis Itaaliaga. Teatavasti krooniti Euroopa meistriks saapamaa pallurid.

Karikaid ihkav Kane andis juba mais Tottenhamile teada, et soovib suvel klubi vahetada. Ta tahab jätkata karjääri pikaaegse rivaali Manchester City ridades, kuid läbirääkimised on juba mitu nädalat paigal püsinud. The Athletic uuris lähemalt, miks on üleminek toppama jäänud ja millised on Kane’i võimalused Tottenhamist lahkuda.