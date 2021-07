TÄNA DELFI TV-s | Eesti U20 korvpallikoondis alustab Nordic Cupi Rootsi vastu

Eesti rahvusesinduse peatreener Indrek Reinbok leiab, et kodust turniiri ootavad paljud. „Meil oli vaja teha maikuus valikud, kas osaleme Euroopa Challenger'il või mõtleme U20 koondisele välja muul viisil programmi. Challenger'ile ei läinud seepärast, et selle vanuse reiting ei eeldanud meile pääsu heasse gruppi. Otsustasime, et U20 programmi tänavu suvel igal juhul teeme ja sai kohe mõeldud, et treeningud peaks kulmineeruma mingi turniiriga. Korvpalliliit leidis võimaluse, et see väike Nordic Cup meie juures pidada. Arvan, et kõik ootavad kodust turniiri, nii mängijaid kui ka korvpallispetsialistid, kes tahavad noorte järelkasvu vaatama tulla.“

Reinboki sõnul keskendutakse turniiril enda mängujoonise järgimisele. „Esialgu vastaseid küll uurima ei hakka. Esimese vastase osas läheme mängima nii, et peame matši jooksul kiiresti reageerima. Teiste koondiste puhul saame mingisuguse pildi turniiri avamängude põhjal ette. Eks see on ju suures plaanis teada, mis rootslaste ja islandlaste vastu ees ootamas on, oleme selle vanusega mänginud. Teame mängijate profiile ja kui näeme, millised mängijad siia saabuvad, siis midagi oskame juba eeldada. Kui näeme, kes neil treeneripingil on, siis saab samuti midagi aimata, millist mängu viljeletakse.“

U20 on selline vanus, kust tublimad on juba ka meeste rahvuskoondise vaateväljas. Peatreener lähtub ka mängujoonises sellest põhimõttest: „Rakendame samu põhimõtteid, mida kasutab Eesti meeste koondis. Kaitses mängime sarnasel viisil ja ka rünnakul on teatud liikumised meeste koondise arsenalist. See ongi sel põhjusel, et siit koosseisust võivad mõned mängijad juba sellel suvel liikuda meeste valikusse appi.“

Eesti U20 koondis läheb kodusele turniirile vastu järgmises koosseisus: Johannes Kirsipuu, Kasper Suurorg, Ran Andre Pehka, Kristen Kasemets, Kaspar Lootus, Sverre Aav, Hugo Toom, Hannes Saar, Kaspar Kitsing, Joonas Riismaa, Joosep Heinla, Mait Peterson, Karl Andres Matute Perner ja Kristjan Kokk.

Mängude ajakava:

Teisipäev, 20. juuli