Tokyo olümpia korralduskomitee juht: me ei välista olümpiamängude ärajäämist kuni viimase hetkeni

Tänasel pressikonverentsil ütles Muto, et reedel algavad mängud võivad ikkagi veel ära jääda. Ta ütles, et nad peavad nakatunute arvul silma peal hoidma ning vajadusel seetõttu korraldajate seas arutelusid pidama.

"Me ei saa ennustada, mis juhtub koroonanumbritega. Need võivad tõusta või langeda, seega me reageerime vastvalt olukorrale," ütles Muto.