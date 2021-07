Täielik absurd: Poola saatis olümpiale liiga palju sportlasi, kuus inimest peavad Tokyost lahkuma

Poola ujujad on mõistagi nördinud ja nõuavad juba alaliidu juhtkonna tagasiastumist. Alicja Tchorz, kes on varem kahel olümpial osalenud, teatas: "Kujutage ette, et te pühendate oma elust viis aastat selleks, et kõige tähtsamal spordiüritusel starti pääseda, loobudes seetõttu eraelust, tööst ja perest. Ja lõpuks su pühendumus variseb lihtsalt kokku."