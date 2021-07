100 meetris Euroopa rekordi jooksnud Šveitsi sprinter tõi endale suure jama kaela

"Treenisin Las Vegases sel ajal, kui Stewart juhtus staadionil jalgpalli mängima. Minu treener küsis, kas ma tunnen teda. Vastasin, et ei tunne. Minu treener ütles siis, et ta on esimene jamaikalane, kes läbis 100 meetrit vähem kui 10 sekundiga, nii et võib-olla võiks tal olla mõned näpunäited," selgitas Wilson.