Harri Rovanperä: Kallele manustati ilmselt sünnituse ajal veeni veidi bensiini

"See oli uskumatu nädalavahetus. Ma pole saanud isegi õigesti rääkida, sest ma lihtsalt nutan kogu aeg," ohkas Harri Rovanperä õnnelikult, kirjutab Motorsport.com.

"See oli suurepärane asi, sest tal oli all neli halba võistlust, nii et võit tuli õigel ajal. Loodetavasti toob see muutuse kogu ülejäänud hooajaks. Ma pole kindel, kas mu süda töötab ikka korralikult, sest seda kõike on nii raske jälgida," lisas Rovanperä.

Yle-le antud intervjuus meenutas Harri poja karjääri algusaegu. "Kallele manustati ilmselt sünnituse ajal veeni veidi bensiini, sest tal on olnud nii suur kirg ralli vastu," viskas ralliässa isa nalja. "Kalle oli arvatavasti alles kümneaastane, kui juba teadis, et tulevikus tuleb jalga panna vaid ralliauto jalanõud. Väikese poisina ütles ta, et tahab endale ralliautot ja me saimegi sellle. Sealt see algas. Tal on olnud kümneid vanu autosid, mis on juba vanarauaks lõigatud."

Isa usub, et nüüd, kui esimene võit on käes, võib Kalle unistada juba MM-tiitlist.

"Nüüd on kõik võimalik. Usun, et Kallel on võimalus võita maailmameistrivõistlused," lisas Rovanperä.