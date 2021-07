Eestlased võitsid jetispordi EM-sarjas kaheksa medalit

Runabout GP4 klass näitas kahe etapi lõikes, et EM-sarjas on stabiilsus ka väga tähtis. Mattias Siimann ja Henri Koppas lõpetasid Poola etapi neljandal ja viiendal kohal ning Ungari etapil oli Siimann neljas ja Koppas kuues aga EM-sarja kokkuvõttes andis see Siimannile pronksi ja Koppasele kõrge neljanda koha. Euroopa meistriks tuli Marcell Major Ungarist.