Usain Bolt kritiseeris supernaelkingi: nende kasutamine on naeruväärne ja ebaõiglane

Bolt ütles, et tehnoloogia areng võib aidata tema maailmarekordeid kustutada ja et uued naelikud annavad ebaõiglase eelise nende sportlaste suhtes, kes neid ei kasuta.

"Kui mulle sellest räägiti, ei suutnud ma uskuda, et see on see, kuhu me oleme otsustanud liikuda. Me tõesti kohandame jalanõusid sellise tasemeni, kus see annab sportlastele eelise veelgi kiiremini joosta," ütles Bolt Reutersile.

"See on paljude sportlaste jaoks imelik ja ebaõiglane, sest ma tean, et ka varem nad (spordifirmad) tegelikult üritasid ja juhtorgan ütles: "Ei, te ei saa naelikuid muuta". Nii et see, et nad nüüd tegelikult seda teevad, on naeruväärne," lisas kaheksakordne olümpiavõitja.

Jamaika legend võistles kogu oma karjääri Puma naelikutes.

Ameeriklane Trayvon Bromell, kes juhib selle hooaja 100 meetri maailma edetabelit ajaga 9,77, ei ole uute naelikute mõju osas nii kindel.

"Ma arvan, et hetkel pole neid andmeid nii palju, mis näitaksid, et neil on nii tohutu mõju," ütles Bromell eelmisel nädalal ajakirjanikele. Ameeriklane kannab New Balance`i jalatseid.

Bolti 2009. aastast pärit 100 meetri maailmarekord on 9,58 ja 200 meetri rekord 19,19.