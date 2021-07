Vanameister Fernando Alonso on kindlustamas uut lepingut

Juuli lõpus 40ndat sünnipäeva tähistav Alonso sõlmis mullu Alpine`iga 1+1 aasta pikkuse lepingu, mille pikendamise otsuse teeb meeskond.



"Tal (Alonsol) läheb suurepäraselt," sõnas Alpine`i tegevjuht Laurent Rossi BBC-le. "Ta on sama kiire nagu alati. Kindlasti võtab ta autost maksimumi. Meie masin pole uskumatult kiire ja tal õnnestub siiski mõned ülikõvad ringid teha. Siiani on kõik väga hästi."



Küsimusele, kas Alonso jätkab nendega ka 2022. aastal, vastas Rossi: "Ta teeb minu silmis kõik, et ma kaaluksin selle [lepingulise] võimaluse kasutamist."