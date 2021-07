Taanlanna olümpiavõidule järgnenud aasta oli õudne. "Galaõhtul liikusid käed liiga madalale, kõrva sosistati ebasobivaid asju"

Taanlanna tunnistas, et inimesed arutasid tihti tema välimuse ja keha üle. "See on üks põhjus, miks mul on bikiinide kandmine keeruline. Paljude arvates on neil õigus minu keha kommenteerida, kuna olen sportlane. Sageli on tunne, et nad unustavad, et ka mina olen inimene," kurtis 27-aastane ujuja.