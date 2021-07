Londoni Arsenal tegi suve teise ostu

Üleminekusummat pole avalikustatud, kuid BBC andmetel on see umbes 17,2 miljonit naelsterlingit.

"Albert on väga intelligentne mängija, kes on näidanud juba väga küpseid mänge. Teda on hästi treenitud Vincent Kompany ja tema treeneritetiimi poolt. Tean Vincentit väga hästi ning ta hindab Albertit väga kõrgelt ja kiidab tema suurt panust viimastel hooaegadel," kommenteeris Arsenali peatreener Mikel Arteta.