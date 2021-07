Ogier kritiseeris sarnaselt Tänakule Rally Estonia punktikatset

Tänak teatas eile Delfile antud videointervjuus , et riigi vahendeid kulutades võiks sellest rallist kodumaale kasu ka olla ning punktikatse pidanuks näitama Eestimaa ilusat loodust. "Kõige vaadatum kiiruskatse ja me näitame Raadi lennuvälja taguseid oksahunnikuid. Eestist saanuks ka ilusa pildi maalida. Sellisel kujul oli see mahavisatud raha," ütles Tänak.

Hiljem lisas prantslane, et tahtis pühapäeval just punktikatsele keskenduda, kuid sellest sai kiire võidusõidu asemel hoopis ellujäämise heitlus.

"Keskendusin pühapäeval vaid Power Stage'ile, kuid lõpuks oli see nii halvas seisus, et see oli pigem ellujäämise küsimus. Eesmärk oli ikkagi paar punkti saada ja see meil ka õnnestus," ütles Ogier, vahendab Rallit.fi.