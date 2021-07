Marten Männi saavutas Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali

Marten Männi: „Tegime taas üle pikema aja kaasa Euroopa meistrivõistluste täishooaja ja tasuks hõbemedal. Tulemus on kindlasti hea, aga kindlasti sajaprotsendilist rahulolu ei paku. Esimesel etapil, Poolas nägime kohe, et meie kiirus on väga hea. Julgeks isegi öelda, et Poolas olime kõige kiiremad, kahjuks paar ebaõnnestumist ei lubanud Kevini vastu rohkemat, kui ühte sõiduvõitu."