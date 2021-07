Võistlusdirektor kaitses Hamiltoni leebet karistust: avarii tagajärgi ei tohi otsuse tegemisel arvestada

"Nõustun žüriiga ja nende otsusega, tuletades meelde, et kohtunikud peavad hindama sündmust ennast, mitte selle tagajärgi," kaitses Masi žürii otsust ja lisas: "Üks põhiküsimusi (kohtunike otsustes) on juba ammu olnud see, et juhtunu tagajärgi ei tohiks hinnata. Teisisõnu tuleb lahendus leida juhtumi enda põhjal. Kui hakata tagajärgi (otsustesse) lisama, tuleb muutujaid liiga palju."