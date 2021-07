Barcelona ja Real kõõluvad kuristiku serval. Lionel Messi saatust mõjutab ränk palgapiirang

Jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalist on möödas nädal ja vutimaailmas räägitakse taas peamiselt klubide tegemistest ning üleminekuturul toimuvast. Nagu igal suvel, siis ka tänavu oodatakse suuri tehinguid. Potentsiaalselt on klubivahetuseks valmis isegi Kylian Mbappé ja Erling Braut Håland. Tõelistest tippmeestest peetakse kõige tõenäolisemaks aga Harry Kane’i liikumist mõnda teise tiimi. Põletavaid teemasid on aga veel. Eriti on fookusesse tõusnud FC Barcelona ja Madridi Reali rahamured. Katalaanide hädad on nii suured, et praeguse seisuga ei saa nad Lionel Messit isegi võistkonna nimekirja lisada.