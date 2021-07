VIDEO | Euroopa meister tõestas, et olümpiakülas kannatab seksida küll

Kuigi ametliku selgituse kohaselt on olümpiaküla voodite materjal valitud seetõttu, et pappi saab hõlpsasti taaskasutada, on levima hakanud spekulatsioonid, et papist voodid on tehtud seksimise vältimiseks.

McClenaghan tõestas oma videos, et tegemist on valeuudisega, sest nendel vooditel kannatab tugeval mehel isegi täiest jõust üles hüpata, ilma et papist magamisase kokku kukuks.



"Voodid peaks olema seksimise vältimiseks ja peaks suure raskuse peale purunema – aga see on libauudis!“ teatas 21-aastane Euroopa meister oma katse järel.





“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021