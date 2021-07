Valgevene saalijalgpall: uue hooaja kontuurid on paigas

Meistrivõistluste esimene voor algab nädal hiljem, 18.–19. septembril ja plaanis on, et sellest võtab osa 12 meeskonda. Ent Minski Dorožnik ja Lida on siiani liidule võlgu ning juhul kui võlg ei saa tasutud, ei pruugi nad saada uuel hooajal osaleda. Märgime, et kõik kõrgliiga klubid peavad kirjalikult kinnitama oma osalemise tulevasel hooajal hiljemalt 15. augustiks.