Spordiklubi isikutuvastussüsteem tõi 20 000 eurot trahvi

Võimalikust rikkumisest andis andmekaitseasutusele teada füüsiline isik, kelle sõnul ettevõttele kuuluva spordiklubi teenuste kasutamiseks oli sõrmejälje skaneerimine kohustuslik, välistades nimetatud spordiklubis muud identifitseerimisvõimalused. Leedu andmekaitseasutus viis seejärel läbi põhjaliku juurdluse, mille käigus tuvastati, et täitmata olid tingimused, mis puudutavad vabatahtliku nõusoleku andmist. Lisaks leiti, et ettevõte pole koostanud andmekaitsealast mõjuhinnangut ega säilitanud oma isikutuvastussüsteemidega seotud tegevustest andmeid.

Juhtumi kontekstis on oluline teada, et sõrmejäljed kui biomeetrilised isikuandmed alluvad nii Eestis, Leedus kui ja ülejäänud Euroopas oluliselt rangemale õiguslikule režiimile. Üldreeglina on selliste andmete töötlemine keelatud, välja arvatud kui esineb mõni lubav erand. Üheks selliseks erandiks on isiku vabatahtlik ja informeeritud nõusolek, mida peab olema hiljem võimalik ka tõhusalt tagasi võtta.