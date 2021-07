Tokyo olümpiakülas avastati järjekordne koroonajuhtum

Tšehhi olümpiakomitee kinnitas, et Perušiči koroonatest osutus positiivseks. Tšehhi koondis on palunud olümpia korraldajatel Perušiči ja tema paarilise David Schweineri OMi avamängu edasi lükata. Tšehhid peaks avakohtumiseks väljakule tulema 26. juulil.

Jaapani meedia on samas teatanud, et üks USA riistvõimlemise koondise liige on andnud Chiba treeninglaagris positiivse koroonatesti. Hetkel on selgusetu, kas see võiks mõjutada USA tähe, neljakordse olümpiavõitja Simone Bilesi osalemist Tokyo mängudel. 24-aastane Biles postitas hiljuti Instagrami pildi, kus poseerib juba Tokyo olümpiakülas.