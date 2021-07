Rally Estonial taas säranud Craig Breen: arvasin, et see saab raskem ülesanne olema

Enne Eesti rallit osales Breen WRC-s viimati aprillis toimunud Horvaatia asfaldirallil. Kui iirlasele oli see tänavu esimeseks kruusaralliks MM-sarjas, siis konkurentidele juba neljas järjestikune sel hooajal.

Rallijärgsel pressikonverentsil uuriti Breenilt, kas ta uskus Rally Estonia eel, et suudab siin taas poodiumile tõusta. "Loomulikult oli mul ambitsiooni saada võimalikult hea tulemus, aga teatud määral olin ikkagi ettevaatlik. Eelmisel aastal tegime siin hea tulemuse pärast seda, kui kõik oli 6-8 kuud pausil olnud koroona tõttu," meenutas ta.

"Tundsin, et siis oli olukord kõigi jaoks võrdsem, aga sel aastal tulid teised mehed kolme järjestikuse kruusaralli pealt siia. Arvasin, et see saab olema raskem ülesanne," lisas ta. "Lõpuks läks aga kõik hästi, seega olen väga õnnelik."