Keila Korvpallikooli kasvandik liitus Rakvere Tarvaga

Rida aastaid Eesti noortekoondiseid esindanud, praegu kuni 20-aastaste rahvuskoondisse kuuluv 19-aastane ja 190 cm pikk Kasemets aitab rakverlaste peatreeneri Martin Müürsepa sõnul Tarval tõhusalt tugevdada positsiooni number «kolm» ehk teisisõnu sobitub oma pikkuse ja oskuste poolest hästi niinimetatud väikese ääre rolli.

"Kasemets on näidanud, et ta on tubli. Need paar aastat, mis ta on saanud minu käe all [Tallinna Kalev/TLÜ-s] harjutada, pole olnud suurt põhjust teda platsilt tegelikult ära võttagi, sest lollusi teeb suhteliselt vähe," kõneles Müürsepp.

Ta lisas, et Kristen Kasemets on jõudmas juba meheikka, mistõttu loodetakse pallurist meeskonnale suurt tuge. "Tal on väga hea vise ja ta on olnud väga hea suhtumisega. Selliseid mehi üritamegi oma satsi leida. Kasemetsa jaoks on see sisuliselt esimene päris profihooaeg, sest kui enne oli ta Keilas, siis nüüd saab keskenduda korvpallile Rakveres," rääkis Martin Müürsepp.

Keila Korvpallikoolis tegi Kristen Kasemets pallimängu algtõdedega tutvust treener Markko Arro käe all. Vanemaks saades juhendas teda samas klubis Peep Pahv.

Viimane iseloomustas hoolealust kui töökat ja tublit mängijat. "Kuna ta on sündinud 2002. aastal, siis hakkas juba suhteliselt varakult endast paar aastat vanematega mängima ning saanud nendega koos korraliku karastuse," meenutas Pahv, kes on Keila noortega tiirelnud aastaid Euroopa noorte korvpalliliiga (EYBL) karussellis. "Ta on tubli vend ja kui viitsib ise tööd teha, siis arvan, on tal tulevikku küll."