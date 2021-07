Püha püss! On see võimalik? Šveitsi sprinter tegi suure arenguhüppe ja ületas Euroopa 100 meetri jooksu rekordi

Wilson pole sugugi tundmatu sprinter, kuid kindlasti pole ka mitte päris A-kategooria staar. Rohkem on ta siiani silma paistnud 200 m jooksus, Berliini EM-il sai pronksigi.

USA-s Georgias peetud Georgia mängudel tegi ta aga midagi väga ootamatut – viis 100 m jooksus isikliku rekordi 10,08 sekundilt hoobilt 9,84-le ja 200 m jooksus 19,98-lt 19,89-le.



Kui Wilsoni tulemus rekordina ratifitseeritakse, siis lendab siiani Francis Obikwelule ja Jimmy Vicaut’le kuulunud Euroopa rekord 9,86 ajaloo prügikasti. Kuigi maailma kergejõustiku alaliidu ametlikes edetabelites on Wilsoni tulemus sees, siis kergejõustikuringkondades kaheldakse, et see aeg ikka rekordiks kuulutatakse. Väidetavalt puudus Georgias stardi infosüsteem.