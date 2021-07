Koroonasse nakatunud USA tulevikutäht jääb olümpialt eemale

"Pean pettumusega teatama, et minu koroonatest osutus positiivseks ning ma ei saa Tokyos võistelda," kirjutas 17-aastane Gauff sotsiaalmeedias. "Minu unistuseks on alati olnud USA-d olümpial esindada. Loodan, et tulevikus tuleb veel palju võimalusi unistus täita."