Hamilton: Verstappen ei jätnud mulle piisavalt ruumi

Verstappen kirjutas pühapäeva õhtul sotsiaalmeedias, et Hamiltoni liigutus oli ohtlik. "Olen pettunud, et niimoodi välja langesin. (Lewisele) määratud karistus ei aita meid. See ei näita, kui ohtliku manöövri Hamilton rajal tegi. Nähes, kuidas ta tähistas, olles ise haiglas, oli väga ebasportlik ja lugupidamatu, aga me liigume edasi," kirjutas ta.