Elfyn Evans: väga keeruline nädalavahetus, peame järgmisteks rallideks asjad paika saama

"Üldjoontes oli see meie jaoks keeruline nädalavahetus. Püüdsime täna (pühapäeval - toim) keskenduda punktikatsele ja andsime seal endast parima, kuid see polnud selline sooritus, mida oleksime tahtnud," rääkis Evans Toyota pressiteate vahendusel. "Nädalavahetus ei läinud nii, nagu lootsime või tahtsime."

"Ma ei leidnud kordagi rütmi. On selge, et peame järgmisteks rallideks asja paika saama. Mul on väga hea meel Kalle (Rovanperä) ja Jonne (Halttuneni) võidu üle. Nad väärisid seda," tunnustas Evans soomlastest tiimikaaslasi.