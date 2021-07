Järjekordne suur nimi jääb olümpialt eemale

"Itaalia esindamine on suur au. Mul on väga kahju, et ei saa olümpial mängida. Eilne uuring näitas, et mul on Wimbledonis mängimisest jalavigastus. Ma ei saa mõned nädalad võistelda ning pean jalale puhkust andma. Ma soovin kõigile itaallastele edu. Ma olen südames teiega," ütles Berretini Instagramis.