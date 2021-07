A. Le Coq 64. Muhu Väina regati parimad on pärjatud

„See jaht on Ferrari, nagu ütles eelmisel aastal regati võitnud sõber Mihkel ning tõesti – kui kõike õigesti teha, siis see jookseb ilusti. Kogesin, kui hea sul on sõita, kui sul on hea auto, ehk meie jaoks siis jaht ning ka meeskond olid super. Komplekteerime hetkel endale parimat meeskonda, et olla valmis augusti algul toimuvaks Alexela ORC avamerepurjetamise MMiks Tallinnas. Lisaks hiidlastele ja eestlastele on meil pardal taanlane, sakslane ja lisandub ka sloveen – jaht on valmis, natuke täieneb meeskond ja oleme MMiks valmis. Tõtt öelda ei olnudki hetke, kui oleks tunne olnud, et võit võib käest minna. Regatil valitses täpselt sellele jahile ilm – enamasti tagant- ja allatuuled. Pikk etapp oli meie jaoks kõige olulisem, kus me tahtsime regati tulemuse enda jaoks n-ö ära vormistada, et täna keskenduda üheks tugevaks MMi treeninguks. Kolmanda tulemusega see meil õnnestuski!“ lausus rahulolevalt Matilda 4 kapten Juss Ojala.