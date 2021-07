Õiglane osales Eesti meistrivõistlustel murtud jalaluuga

"Sain sellel nädalal uudise, et osalesin Eesti meistrivõistlustel murtud jalaga!! Mul õnnestus ikkagi koguda üle 8000 punkti, mis on päris uskumatu, kui sellele mõelda. Hea uudis on see, et taastumisprotsess on juba alanud ning läheb plaanipäraselt," ütles Õiglane oma Instagrami postituses.