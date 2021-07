DELFI RALLY ESTONIAL | Ogier Eestis võistlemisest: mul pole erilist plaani siia tagasi tulla

Ogier on korduvalt andnud mõista, et tänavune aasta jääb tema jaoks viimaseks täishooajaks WRC-s. Kas Ogier'd võib siiski Eestis veel võistlemas näha? "Iial ära ütle iial, aga arvan, et see võimalus on väike. Siin on ilus riik ja siin on palju rallisõpru, kes on meiega sõbralikud. See on argument Eesti kasuks, aga teisest küljest pole mul eriti plaani siia tagasi tulla," tunnistas prantslane.