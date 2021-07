DELFI VIDEO RALLY ESTONIALT | Kaitseväe välihaigla on aidanud üle 50 abivajaja: peamiseks mureks kuumus ja putukahammustused

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava sõnas, et välihaigla tööd hinnatakse väga kõrgelt. "FIA nõuetega me peame sellist teenust pakkuma, siin on erakorraline meditsiin, traumatoloogia ja ka covidi isolatsiooni pool," lausus ta.

"FIA vaatlejad ja meditsiiniosakonna juht on jäänud sellega väga rahule ja ma julgen öelda, et see on kindlasti Rally Estonia mõttes ka üks oluline osa, kus me oleme teistest rallidest ees," lisas Aava.

Rally Estonia meditsiinikeskuse arst Siim Rinken rääkis, et ralli jooksul on abivajajaid olnud üle 50. "Nii nagu üldiselt mujal ka, kuum ilm ja vedeliku tarbimise vähesus," selgitas ta peamisi muresid. "Ka putukad ja putukahammustused, meie putukad on siiski väga mürgised välismaalaste jaoks."

Vaata videost pikemalt, kuidas näeb välja Kaitseväe välihaigla.