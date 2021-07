DELFI RALLY ESTONIAL | Dani Sordo Tänaku kehvast perioodist: küll ta hakkab varsti jälle võitma

Reede lõunal, kui kõikidel Eesti rallifännidel oli mast maas, käis 38-aastane 174 MM-ralli kogemusega hispaanlane podcasti "Kuues käik" stuudios.

"See ralli on meie jaoks natuke dramaatiline olnud, aga pikk võistlus on veel ees ja palju asju võib juhtuda. Ainult esimese päeva esimene ring on läbi. Tänak on väljas, aga meie teised sõitjad veel konkurentsis. Arvan, et võime teha väga head tööd," ütles Sordo. Tänaseks ongi kaks Hyundaid, mille roolis Craig Breen ja Thierry Neuville, kinni teises ja kolmandas kohas.

"Kui sa teed nii kiirel rallil väikse vea, võib see sulle kalliks maksma minna," jätkas Sordo Tänaku kolmanda ja neljanda katse rehvipurunemisi ja katkestamist kommenteerides.

"Võite ette kujutada, [kui pettunud ta on] - see on normaalne. See on ralli. Tal pole hetkel väga hea periood, aga kiirust tal on, mis on kõige tähtsam. Kui sa võitled ralli nimel, siis selliseid asju juhtub. Peagi see kõik pöördub ja ta hakkab uuesti võitma. Vahel võivad asjad minna väga valesti, järgmisel hetkel aga väga-väga hästi. 2019. aastal, kui Ott võitis MM-tiitli, oli ta väga hea."

"Kui neid probleeme analüüsida, siis ta juhtis kõiki neid rallisid (Portugal, Sardiinia, Eesti - toim). See on lihtsalt selline periood. Sa pead seda tunnistama ja proovima seda muuta," lisas Sordo.

Hispaanlane teab, mis tunne on sõita koduradadel oma kodupubliku ees. "Tunne on ikka teine. Kui ma sõidan Hispaanias või Portugalis, siis on kõik hoopis teistmoodi. Ma tunnen oma inimeste toetust. Loomulikult sa surud ja tahad veel paremini sõita."

Sordo on startinud kokku 250 rallil (ewrc-results.com andmetel), kuid mitte ühelgi Eesti rallil. "Pole veel õnne olnud," sõnas ta. "Usun, et kui sa tunned neid katseid hästi, on need väga kenad sõita. Aga kui pead starti minema vaid pärast kahte rajaga tutvumist, võivad tulla probleemid. Mulle küll meeldivad sellised kiired katsed, aga legendi kirjutades on seda kiirust väga keeruline matkida."