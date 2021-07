Washington Wizards leidis uue peatreeneri

“Wes on aastaid olnud üks NBA hinnatumaid abitreenerid. Tema taktikalised oskused, mängijate arendamise kogemused ja 20-aastane treenerikarjäär ei jäta meile kahtlust, et ta on parim kandidaat meie klubi uuele tasemele viima," sõnas Wizardsi peamänedžer Tommy Sheppard.