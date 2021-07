BLOGI JA FOTOD | Uskumatult ilus lõpp! Elisabeth Pihela ja Viktor Morozov võitsid kodusel EM-il medalid!

Elisabeth Pihela ületas 1.75 esimesel, 1.79 ja 1.83 teisel ning 1.86 taas esimesel katsel. Väljas oli Sven Andresoo ja Heiko Väädi õpilase laeks seni olnud 1.85, sees oli ta 1.86 varemgi ületanud. Ainsana sai 1.88st üle hollanlanna Britt Weerman, 1.88-ni kõik kõrgused esimesel katsel üle hüpanud venelanna Natalja Spiridonova tuli teiseks.

"Mulle ei ole see kohale jõudnud. Võib-olla olen sellest kunagi unistanud, aga me ei tulnud siia nii suurte plaanide ja eesmärkidega," rääkis ülirõõmus 17aastane Pihela. "Ikka pisar tuli ka silma, kui treenerit kallistasin!"

Talvel 1.86 ületanud Pihela märkis, et pole suvehooajal stabiilne olnud. Midagi ei teinud kergemaks ka juuni lõpus põetud viirushaigus ja antibiootikumikuur. "Aga siin hüppasin eelvõistlusel 1.84 esimesel katsel ja finaalis 1.86 samuti esimesel. Ehk hakkas stabiilsus tagasi tulema," lausus Pihela, keda olid Kadrioru staadionile toetama tulnud paljud lähedased. "Mu vanaema on siin, vanaisa, vanemad, sõbrad, lähedased... Minu jaoks on see väga oluline. Selle jaoks ma treeningi."

Morozov jahmatas kõiki - pealtvaatajaid, konkurente ja võib-olla natuke ka iseennast. Juba avakatsel hüppas ta 15.60, aga teisel klappis kõik - rahvas plaksutas kõvasti, tabas hästi pakku, tehnikas oli paigas.... 16.14! Kirja läksid veel tulemused 15.84 ja 15.31. Enamat suutis vaid rootslasest suurfavoriit Gabriel Wallmark (16.39) ja bulgaarlane Dimitar Tashev (16.18).

"Kui aus olla, siis ma tundsin, et 16 meetrit võib tulla," rääkis Morozov, kes sai kergejõustikuarmastuse oma isalt Andrei Morozovilt, kes on endine Eesti tippsprinter. "Eesti U18 meistrivõistlustel hüppasin kaugelt ära, hüpetel võis olla pikkust 16 meetri kanti. Pärast seda hüpet tundsin, et medal võib olla käes, samas teadsin, et Inglismaa ja Prantsusmaa poisid võivad mööda minna."