Skandaalsel venelasel on uueks F1 hoojaks leping juba taskus

Steiner rääkis Motorsport-Totalile, et meeskond võib samas kaotada oma teise uustulnuka, noore sakslase Mick Schumacheri. Tiimijuhi sõnul on põhjuseks asjaolu, et tegemist on kolmepoolse lepinguga. Lisaks Haasile ja Schumacherile on tehingu osapooleks ka Ferrari akadeemia.