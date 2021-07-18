Argentina läheb olümpiaturniirile kolme NBA mängijaga
Argentina koondise liidriteks on Denver Nuggetsi mängujuht Facundo Campazzo ja 41-aastane vanameister Luis Scola. NBA-st on lisaks Campazzole koondises Luca Vildoza (New York Knicks) ja Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder).
Argentiinlastel tuleb Tokyo olümpia alagrupiturniiril rinda pista Hispaania, Sloveenia ja Jaapaniga. Veerandfinaali jõuavad kolme alagrupi kaks paremat ja lisaks kaks edukamat kolmandana lõpetanud koondist.
Argentina koondis Tokyos:
Facundo Campazzo: 1.80cm – 30.a. – Denver Nuggets
Nicolás Laprovittola: 1.88 – 31 - vabaagent
Luca Vildoza: 1.89 – 25 – New York Knicks
Nicolás Brussino: 2.05 – 27 – Granada
Leandro Bolmaro: 2.00 – 20 – Barcelona
Gabriel Deck: 1.98 – 26 – Oklahoma City Thunder
Patricio Garino: 1.98 – 28 – vabaagent
Juan Pablo Vaulet: 1.99 – 25 – Ateena AEK
Luis Scola: 2.07 – 41 – Varese
Marcos Delia: 2.09 – 29 – Trieste
Tayavek Gallizzi: 2.04 – 28 – Regatas Corrientes
Francisco Cáffaro: 2.14 – 21 – Virginia Ülikool