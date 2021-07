Ott Tänak: tiitliheitlus on meie jaoks läbi

Hyundai sõitja langes Eesti MM-rallil suurest mängust reedel, kui kolme purunenud rehvi tõttu võistluspäeva katkestama pidi. Laupäeval võitis ta üheksast kiiruskatsest kuus, kuid üldarvestuses see teda suurt ei arvestanud.

"(Katsevõitudega) sai eile põnevust tekitada ja rütmi paremaks timmida. Vastasel juhul oleks päev olnud väga pikk ja igav," rääkis Tänak pühapäeva varahommikul WRC All Live eetris.

"Punktikatse punktid on tiimi jaoks väga olulised," lisas eestlane. Kas Tänaku jaoks individuaalses plaanis on tiitliheitlus läbi? "Individuaalne tiitliheitlus on minu jaoks kindlasti läbi. Mõistagi proovime siiski võita nii palju punkte kui võimalik," vastas Tänak.