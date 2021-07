DELFI RALLY ESTONIAL | Võidu poole kihutav Rovanperä: homne päev on lihtne ja samas keeruline

„Täna tuli pärastlõunastel katsetel kõvasti pingutada, et vajalikud ajad välja sõita. Kerge see polnud. Õnneks olid rütm ja tunne head, probleeme polnud," rääkis ta.

"Pühapäev on ühest küljest lihtne, kuid samas ka keeruline," sõnas Rovanperä. „Pean vigu vältima ja vaimu korras hoidma.”

Toyota meeskonna pealik Jari-Matti Latvala rääkis, et Rovanperä võidukihutamist vaadates tuli talle meelde aasta 2008, kui ta Rootsis esimese MM-ralli võidu võttis. „Ka mina rebisin enne viimast päeva teistega sisse 40-sekundilise vahe, kuid tean omast käest, et pulsi lööb üles just pühapäeval. Loodetavasti suudab Kalle olla pingetest prii, sest tal pole vaja täisgaasiga sõita.”