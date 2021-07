4,3 sekundi suurune rekordiparandus – kust sellised mehed tulevad? Treener: Tartust!

Enne EM-i oli ta rekord 1.55,25 ja palju temast ei osatud oodata. Eeljooksus läbis ta aga kaks staadioniringi ajaga 1.50,91 ja jõudis kõikide suureks üllatuseks poolfinaali. Seal tal enam sellist jaksu ei olnud, kuid endisest rekordist oli ikkagi kiirem – 1.54,80 ja 14. koht.

Kronbergs märkis, et polegi varem kahte maksimaalset jooksu järjestikustel päevadel teinud. „See oli natuke liig. Esimene ring oli veel kiirem kui eile, see võttis kinni. Teisel ringil kaotasin teistega kontakti,” kommenteeris Kronbergs.

Aga eeljooksu aeg oli ikka tõeline pauk, ka Eesti U18 rekord sai ületatud suure varuga, varem hoidis seda 1.52,82-ga Meelis Tammre. Meie U20 rekord on 1.49,31-ga Roman Fosti käes, selles arvestuses tõusis Kronbergs viiendaks.

Kust sellised mehed tulevad, uurisid lehemehed treener Ille Kukelt. Too mõtles paar sekundit ja vastas ühe sõnaga: „Tartust!”

Pärit on Kronbergs siiski Tallinnast, kergejõustikuga hakkas tegelema Rakveres, viimased viis-kuus aastat on aga elanud Tartus ja sellest neli aastat on harjutanud Eesti 3000 m rekordinaise valvsa pilgu all. Ehk visaks jooksumeheks on ta sirgunud tõesti heade mõtete ja tarkade kergejõustikutreenerite linnas.

„Rakveres tegin kergejõustikku aasta aega, vahepeal käisin ka tennises, korvpallis, jalgpallis jne. Nüüd olen Ille käe all neli aastat järjest olnud. Treenin neli-viis korda nädalas, trennid on intensiivsed,” rääkis Kronbergs.

Noormees ise tunnistas, et nii võimas rekordiparandus oli üllatav. „See oli üpris ulme,” nentis Kronbergs. „Kõik oli perfektne. Ilm oli üpris palav, aga see tempo oli ideaalne mulle, sellest ka selline aeg. 1.55,25 oli joostud Tallinnas täiskasvanute meistrikatel. Siis küll ei tundunud, et oli varu... Ei tea, kust see tuli!”