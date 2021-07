DELFI RALLY ESTONIAL | Breen Rovanperä imelisest katseajast: see oli paras šokk

Breen lisas, et suur kaotus Rovanperäle ajab veidi närvi, kuid üldjoontes tuleb hommikuga rahule jääda. "Peame oma sõiduga rahul olema. Enne viimase katse lõppu me alla ei anna. On selge, et vahe on suur ja Kalle on heas rütmis. Piisab aga ühest veast ja kõike võib juhtuda," rääkis iirlane.