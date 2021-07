DELFI RALLY ESTONIAL | Ogier Hyundai taktikamängudest: ei midagi uut. See on lihtsalt erinev tase Hyundai ja Toyota vahel

Ogier peab kolmanda koha peale heitlust Hyundai ässa Thierry Neuville 'iga. 13. kiiruskatse järel on Neuville'i edu Ogier' ees vaid 4,5 sekundit.

Toyota sõitja tunnistas, et liigseid riske ta võtta ei soovinud. "On selge, et ma ei sõitnud piiri peal. Olin liiga ettevaatlik, aga parem nii, kui olla liiga agresiivne. Samas pole lihtne, kui ei suru maksimumi peal. Siis on raske õiget rütmi leida," tõdes ta.

Ogier' peaeesmärk on hoopis tiimikaaslane Elfyn Evans enda selja taga hoida, sest waleslane on tema lähim ohustaja MM-sarjas. "Hetkel see toimib. Lisaks käib tihe võitlus Thierry'iga ja meil on võimalik poodiumi nimel heidelda. Kui arvestada, mis eile juhtus ja missugune on seis MM-sarja üldarvestuses, olen olukorras, kus oleks lollus võtta liiga palju riske," vaatas prantslane suurt pilti.