DELFI VIDEO RALLY ESTONIALT | Ott Tänak: ühed mehed sõidavad koha peale, meie lihtsalt sõidame

Kuigi Tänak on suutnud täna liidrist Kalle Rovanperäst kiirem olla, ei pea ta aegade võrdlust oluliseks.

"Ei, see ei ole täna oluline. Ilmselgelt situatsioonid on erinevad ja eks ühed mehed sõidavad positsiooni peale ja meie lihtsalt sõidame," ütles eile rehvide purunemise tõttu võitsluspäeva katkestama pidanud Tänak Delfile.

"Oluline oli need põhjapoolsed katsed kuidagi mõistlikult läbi sõita, kuna on uued teed ja tulevikus kasutatakse neid võib-olla veel. Informatsioon on kindlasti oluline," lisas ta.