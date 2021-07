Kalev/Cramo sõlmis lepingu Läti mängujuhiga

Enne Vitolsi palkamist oli Kalev teatanud, et uueks hooajaks on lepingud sõlmitud pikaaegase kapteni Martin Dorbeku, Tanel Kurbase ja Rauno Nurgeriga. Samaks on jäänud ka klubi treeneritekolmik, mis jätkab koosseisus Roberts Štelmahers, Akselis Vairogs ja Indrek Reinbok.