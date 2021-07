VAATA JA KUULA | "Kuues käik": saatuslikul 4. katsel viibinud Rainer Aus: paljud ütlesid, et homme hakkab Matust kahju

Aus viibis ise eile 4. kiiruskatsel, mis sai saatuslikuks Ott Tänakule ja Martin Järveojale. Arusaadav, et meeleolud sel hetkel raja ääres kõige rõõmsamad polnud. "Selle vaatamiskoha emotsioonid olid ohkavad. Paljud ütlesid, et homme hakkab Matust (Tänaku kaardilugejast Martin Järveojast - toim) kahju. Sõitjad teavad, et Ott hakkab siis pingutama teiste aegade nimel," rääkis Aus.