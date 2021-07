DELFI VIDEO | Rally Estonia jubedaima avarii teinud ameeriklased rääkisid "Kuuenda käigu" stuudios rullumisest ja näitasid vigastusi

Juhuslikult on Johnstoni näol tegemist ka reedese päeva esimesel katsel olnud Delfi hüppe võistluse võitjaga. WRC2 klassis sõitvate Ameeriklaste Citroen C3 lendas Keeni külas asunud trampliinil 46 meetri kaugusele, vaid ühe meetriga kaotas neile norralane Mads Östberg. Kuid mitte hüpe polnud see, mis ameeriklastele nende elu teiselt Rally Estonialt eredaimalt meelde jääb. Kahjuks on tipphetkeks ikkagi 9. katse pikalt ja suurelt kiiruselt üle katuse rullumine.

"Kuni selle hetkeni kulges meie jaoks kõik päris hästi. Pärast Sardiinia ralli avariid oli see meie esimene kruusaralli, mida aasta jooksul sõitnud oleme. Kindlasti oli meil alguses natuke enesekindlusest puudust, aga siis saime tunde kätte, kuni juhtus see suur õnnetus," rääkis Johnston.

"Sellest on kindlasti kahju, aga see on osa rallist. Me tuleme kindlasti ka sellest välja."

"Aga muidu nautisime me seda rallit täielikult. Hüpped on imelised, fännid, atmosfäär... See on imeline ralli!" kiitis Johnston Lõuna-Eestis püsti pandud üritust.

Mis siis ikkagi 9. katsel juhtus?

"Me pole veel data't näinud. Ma ei tea, kas ma sõitsin seda liiga kiiresti. Oli päris tolmune, seega ma võisin esimesel läbimisel liiga palju pidurdada. Teisel läbimisel arvasin, et võtan seda pisut suurema hooga. Aga kindlasti oli pinnas teistsugune. Ei tea, kas seal oli natuke sadanud või oli see rohkem lihvitud või ma eksisin kurvi sisse pöörates poole meetriga. Aga me läksime vibama. Auto tagaosa vajus kraavi. Ja siis, kui jälle otseks saime, siis me lihtsalt rullusime ja rullusime," rääkis Johnston.

"Kõigepealt ma mõtlesin, et jälle, uskumatu! Aga rullumine läks järjest kiiremaks ja kiiremaks. Lõin käe vastu katust. Röntgen ei näidanud, et midagi katki oleks, aga ilmselgelt on see väga hell. Sõrmed jäid pea ja turvapuuri vahele - see juhtus siis, kui rullumine aeglustus, aga meil oli veel paar kõva põntsu."