Rally Estonial karmi avarii teinud ameeriklane: oleme nagu peksa saanud

WRC2 võistlusklassis sõitev Johnston kaotas üheksandal kiiruskatsel ühes vasakkurvis oma Citroen C3 üle kontrolli ja rullus masinaga suurel kiirusel mitmeid kordi üle katuse.





Johnston teatas eile hilisõhtul sotsiaalmeedias, et pääses koos kaardilugejaga haiglast välja. "Meid lasti just Alexiga haiglast välja. Hea uudis on, et uuringud ei näidanud ühtegi sisemist vigastust. Oleme mõlemad nagu peksa saanud, põrutatud ja meie silmad on üle katuse rullumise kiirusest ja kestusest valusad," kirjutas ameeriklane Twitterisse.

USA rallipaar oli võitnud reedese võistluspäeva esimesel, Delfi kiiruskatsel Keeni pealtvaatamisalal toimunud hüppevõistluse, maandudes masinaga 46 meetri kaugusel.