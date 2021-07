FCI Levadia tugevdas rivistust Serbia jalgpalluriga

“Olen väga õnnelik, et Eestisse tulin ja FCI Levadiaga liitusin! Tunnen end meeskonnas väga hästi, tase on kõrge ning tingimused väga korralikud. Meeskonnas on mitmeid serblasi ning seega oli mul väga lihtne uude keskkonda sulanduda. Ootan huviga eelseisvaid mänge ja annan endast kõik, et meeskonda aidata,” ütles Mitrović Levadia kodulehekülje vahendusel.