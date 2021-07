FOTOD | Saaremaal peetava enduro MM-etapi Super Testi võitis hispaanlane

Saaremaa rada on väga erinev sellest, millega Lõuna-Euroopa sõitjad on harjunud sealsetes mägedes. See on liivane, katsetel leidub palju puujuurikaid jms takistusi, mis nõuavad sõitjatelt häid tehnilisi oskusi. Oma rolli mängib kindlasti ka kuumus, mis sõitjad reedest pühapäevani kestval jõukatsumisel korralikult ära väsitab.