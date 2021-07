OTSEBLOGI JA FOTOD | Rally Estonia: Tänak võidab ühe kiiruskatse teise järel, tipus kärisevad vahed üha suuremaks

23,56 km pikkuse kiiruskatse võitis ülikindlalt Kalle Rovanperä, kes edestas Ott Tänakut 10,7 ja Craig Breeni 14,3 sekundiga. Üldarvestuses kasvas soomlase edu Breeni ees 22,8 sekundile. 11. kiiruskatsel teenis Tänak nädalavahetuse teise katsevõidu. Rovanperä kasvatas aga edu Breeni ja Neuville omakorda Ogier' ees.

Tänak jätkas edukat seeriat, võites nii 14. kui ka 15. kiiruskatse. Kokku on Hyundai sõitja võitnud juba viis kiiruskatset järjest. Tipus on aga vahed hakanud kärisema, kui Rovanperä kasvatab iga katsega edu Breeni ees. Lisaks kindlustab Neuville iga kiiruskatsega kolmandat kohta. SS15 järel on belglase edu Ogier' ees juba 12,2 sekundit.